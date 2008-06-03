У Севастополі в червні проходять операції «Небезпечний вантаж» і «Метал»

З 5 по 15 червня з метою посилення контролю над операціями, пов`язаними з металом, УМВС Севастополя спільно з ДАЇ проводить операцію «Метал».

«Основне завдання заходів - виявлення фактів розкрадання майна, знищення злочинних угрупувань, що займаються розкраданням металу», - повідомили в ДАІ.

Крім того, в червні ДАІ Севастополя проводить оперативно-профілактичний відробіток «Небезпечний вантаж». Операція триватиме до 30 червня. «Захід направлений на запобігання надзвичайним ситуаціям, пов`язаним з перевезенням небезпечних вантажів. Увагу співробітники Державтоінспекції приділятимуть і транспортним засобам, які обладнані газобалонним устаткуванням», - інформує прес-служба ДАІ Севастополя.