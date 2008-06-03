В армії з`являться бригадні генерали

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект щодо градації категорій військових звань старшого офіцерського складу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» проголосували 376 народних депутатів із 446, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає введення в Збройних Силах України військового звання «бригадний генерал» і «капітан-командор» для Військово-Морських Сил України.

Також передбачається розширити перелік категорій громадян, які можуть бути прийняті за контрактом на військову службу на посади рядового, сержантського і старшинського складу за рахунок осіб, які мають повну середню освіту.