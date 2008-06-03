Розслідування причин аварії Нафтогазу-67 не є однозначним

На думку українських експертів, які перебували в Гонконгу, попередньою причиною аварії українського судна «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз», Сімферополь) після зіткнення з китайським балкером «Яохай» біля Гонконгу вважається взаємне порушення правил безпеки морського судноплавства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України за підсумками сьогоднішнього засідання Урядової комісії з розслідування причин аварії під головуванням першого заступника міністра транспорту і зв`язку України Василя ШЕВЧЕНКА.

“Розслідування не є однозначним. Є підстави вважати, що обома сторонами порушені правила безпеки судноплавства, тому зараз ми повинні діяти максимально зважено і коректно, щоб не було жодних сумнівів щодо обгрунтованості висновків комісії”, - сказав заступник міністра Володимир РАБОТНЄВ.

За його словами, проведено натурний експеримент із залученням подібного ”Нафтогазу-67” судна (“Нафтогаз-68”) для визначення маневрових характеристик судна в умовах, наближених до аварійної ситуації. Вищі навчальні заклади України - Одеська національна морська академія, Миколаївський кораблебудівний інститут - опрацьовують копії всіх документів - технічних характеристик судна “Нафтогаз-67”. Крім того, Держфлотінспекція України провела перевірку безпеки судноплавства і склала відповідний акт.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, розслідування українською стороною триває, ретельно вивчаються всі матеріали справи. “Аварійна подія в територіальних водах іншої держави потребує концентрації зусиль всіх органів державної влади України для розгляду на найвищому рівні причин і міри вини кожної із сторін. Зараз потрібні чітко відкориговані дії з метою недопущення упереджених підходів як при розслідуванні подій відповідно до вимог ІМО (Міжнародної морської організації), так і під час судового процесу”, - сказав він.

За даними міністерства, ідентифікація тіл 15 моряків триває, тіла доставлять до України (попередньо - до Сімферополя) після ідентифікації.

Як повідомляв УНІАН, транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз») 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем «Яохай» неподалік від Сянгану (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажу семеро (один громадянин Китаю й 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків, які вважалися зниклими безвісті, знайшли після підйому судна 27 квітня.