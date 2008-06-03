У Криму знижено ціни на 15 найменувань продтоварів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду автономії, за останні 10 днів травня в Криму знижено ціни на 15 найменувань продовольчих товарів. Зокрема, подешевшали від 1,7% до 9% такі товари: борошно, макарони, крупи гречана і манна, варені ковбаси, молоко, сир, вершкове масло, яйця, цукор, олія.

Заступник голови Ради міністрів АРК Микола КОЛІСНИЧЕНКО сьогодні на нараді в Сімферополі поставив перед керівниками місцевих органів влади завдання щодо подальшого застосування економічних методів стабілізації цін, проведення товарних інтервенцій і організації контролю за ціновою ситуацією з метою подальшого зниження цін на продовольчі товари.