Криму розповідають про НАТО під прикриттям міліції

У Сімферополі (Крим) сьогодні пройде семінар «Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір».

Як передає УНІАН, семінар організовано Всеукраїнським громадським об`єднанням «Суспільна ліга Україна-НАТО» і організацією «Кримська Правиця».

«Цільовими групами семінару є державні службовці, представники, силового сектора держави, молодь, студентство, науковці, представники громадських організацій і політичних партій демократичного спрямування», - повідомили організатори семінару.

Семінар пройде в центрі міста – в будівлі на вулиці Пушкіна.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Відділу громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, для охорони громадського порядку задіяно 100 бійців «Беркута» і 100 співробітників Внутрішніх військ.

При цьому О.ДОМБРОВСЬКИЙ відзначив, що «друга сторона (маються на увазі противники євроінтеграції – УНІАН) не приховувала, що пікетуватиме захід».

Зараз у центрі міста перебуває багато правоохоронців, а на вулицю Пушкіна пускають лише журналістів і учасників семінару.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Сімферополі під час акції «Україна: НАТО – Так!» відбулися сутички між прихильниками і противниками вступу України до Альянсу.