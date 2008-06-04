Грач хоче нагороду «за розсекречення архівів» дружини Ющенка

Прес-служба народного депутата України, лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА заявляє, що «за розсекречення родинних архівів» дружини Президента Катерини ЮЩЕНКО депутата потрібно не до суду притягувати, а представити до державної нагороди.

Про це йдеться в коментарі прес-служби Л.ГРАЧА, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, у відповідь на заяву прес-служби К.ЮЩЕНКО.

«Дружина першої особи держави вирішила притягнути до судової відповідальності ту людину, яка через свій статус народного депутата не просто має право, а й зобов`язана порушувати перед будь-яким державним, правоохоронним органом країни ті нагальні питання, що ними занепокоєні виборці, які проголосували на виборах за його політичну силу. Якщо К.ЮЩЕНКО справді розв`яже судову тяжбу проти Л.ГРАЧА, то тим самим буде створено прецедент притягнення до відповідальності народного депутата України за те, що наділений офіційним правом направляти до вищих інстанцій депутатські запити і надавати їм широкого розголосу через ЗМІ», - йдеться в коментарі прес-служби народного депутата.

Він також заявляє, що не зачіпав честь сім`ї і дітей ЮЩЕНКА.

«Сам по собі Леонід ГРАЧ - та людина, яка не дозволить собі опуститися в політичних дебатах до рівня розбирань з дітьми політичного опонента чи членами його родини. Це не в характері Л.ГРАЧА, і подібне йому просто не властиве. Нехай К.ЮЩЕНКО надасть факти, де Леонідом Івановичем був висловлений наклеп на адресу її дітей. Наперед можна відповісти, що таких фактів у природі не існує», - заявляє прес-служба депутата.

У коментарі також висловлюється подив, чому К.ЮЩЕНКО перекладає на Л.ГРАЧА вину за репресії щодо її родича, в 1936 році.

«К.ЮЩЕНКО у своєму відкритому листі Леоніду ГРАЧУ запитує, чому в 1936 році, за звинуваченням у куркульстві, комуністи заарештували і повісили її діда? Це питання Леонід ГРАЧ переадресовує її чоловікові, Віктору ЮЩЕНКУ, який до 1991 року перебував у Комуністичній партії Радянського Союзу», - заявляє прес-служба депутата.

Прес-служба Л.ГРАЧА також заявляє, що комуністи і без К.ЮЩЕНКО знали про факти масового голоду і давно дали оцінку голодомору. «Аби більше скаламутити воду, відвернути увагу громадськості від самої себе, їй залишається розмірковувати про голодомор-геноцид», - йдеться в заяві прес-служби.

«Уже за саме лише це розсекречення родинних архівів, за те, що ГРАЧ змусив ЮЩЕНКА зняти паранджу зі своїх паспортів, потрібно не до суду тягнути ГРАЧА, а до державної нагороди – за захист національних інтересів», - заявляє прес-служба депутата-комуніста.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня прес-служба К.ЮЩЕНКО повідомила, що дружина Президента України звернеться до суду з позовом до народного депутата Л.ГРАЧА за його «наклепницькі заяви» про сім`ю глави держави.