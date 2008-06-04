У Сімферополі знову сутички через НАТО

Близько 100 активістів Комуністичної партії України, Союзу радянських офіцерів, партії «Російський блок», Блоку Вітренко і Партії регіонів проводять в центрі Сімферополя антинатовський пікет.

Як передає кореспондент УНІАН, пікет проходить на вулиці Пушкіна, неподалік від Будинку офіцерів, де сьогодні проводиться семінар «Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір», організований Всеукраїнським громадським об`єднанням «Громадська ліга Україна-НАТО» і організацією «Кримська Правиця». Пікетники тримають в руках транспарант «Женемо НАТО в шию!», прапори своїх політсил, періодично скандують «НАТО – ні! Росії – так!», «Геть Ющенка!», «Фашисти, геть з Криму!».

Рух громадян вулицею Пушкіна обмежений. Стоять кілька кордонів бійців «Беркута» і співробітників Внутрішніх військ МВС. За даними заступника начальника Головного управління МВС України в Криму Миколи ФЕДОРЯНА, в охороні громадського порядку задіяно 350 чоловік.

Комуністи та їхні союзники (серед пікетників – ряд депутатів Верховної Ради Криму і депутатів Сімферопольської міської ради) висловлюють обурення, що вулицю перекрито, і намагаються прорватися через міліцейські кордони. Правоохоронці ці спроби припиняють. Мітингуючі кричать міліції: «Ганьба!» і «Хлопці, не продавайтеся за 30 срібників!».

Лідер кримської організації партії «Російський блок», член президії кримського парламенту Олег РОДІВІЛОВ заявив, що міліція незаконно виставила кордони і не пускає громадян. «Ця вулиця востаннє перекривалася німецько-фашистськими військами в 1944 році під час затримання, а потім страти без суду і слідства радянських патріотів – артистів театру імені Горького. 64 роки ця вулиця ніким ніколи не перекривалася, сьогодні ви йдете дорогою тієї фашистської зграї», - сказав О.РОДІВІЛОВ, звертаючись до правоохоронців.

Разом з тим, заступник начальника кримської міліції М.ФЕДОРЯН заявив журналістам, що мета у пікетників одна – "прорватися на семінар і побити його учасників", тому правоохоронці намагаються не допустити зіткнень і обмежили рух по вул. Пушкіна.

«Вранці, перед початком семінару представниками Комуністичної партії, зокрема депутатом ЗАХАРОВИМ (депутат ВР Криму, член президії кримського парламенту - УНІАН), було заявлено, і це у нас задокументовано, що «ми їм все одно наб`ємо морди і тут всіх рознесемо», тому заради громадської безпеки, відповідно до статті 11 пункт 20 закону про міліцію, ми обмежили рух громадян цією вулицею. Ми вимушені дорогу закрити і нікого не пропускати», - сказав М.ФЕДОРЯН.

«Ми свої повноваження не перевищили, якщо вони (пікетники – УНІАН) не згодні – хай в судовому порядку (це доводять – УНІАН), а не як зараз пан РОДІВІЛОВ та інші кидаються на працівників міліції», - додав заступник начальника міліції Криму.

Він також повідомив, що пікетники закликали підтягти на вул. Пушкіна молодь. «Враховуючи, що ми засікли, як вони закликають підтягти сюди молодь, так званих бойовиків, ми теж підтягнемо сили», - додав М.ФЕДОРЯН.

Заступник керівника громадської організації «Кримська Правиця» Микола БОРИСЕНКО повідомив журналістам, що на семінар про переваги євроатлантичної інтеграції України зібралося близько 130 чоловік «з різних куточків Криму». «Комуністи намагаються зірвати цей захід, міліція підтримує правопорядок, ми їй за це вдячні», - сказав М.БОРИСЕНКО.

Семінар, за його словами, проходитиме до 16.00, організатори впевнені, що пікетники до цього часу розійдуться. «Думаю, до 4-ї години ніхто не стоятиме, вони попіарились та розійдуться!», - сказав М.БОРИСЕНКО.

Разом з тим, супротивники НАТО заявили УНІАН, що «стоятимуть до переможного».