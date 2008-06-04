Росії пропонують зменшити апетити

Базові угоди між Україною і Росією щодо Чорноморського флоту РФ не передбачають право введення нових військових кораблів та суден ЧФ на територію України.

Про це йдеться у коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України, текст якого передано УНІАН.

В документі нагадується, що 30 травня 2008 року головнокомандувач Військово-Морського флоту РФ Володимир ВИСОЦЬКИЙ заявив, що базові угоди з питань Чорноморському флоту надають Росії можливість мати на території України до 100 бойових кораблів при наявності 35 та до 25 тисяч військовослужбовців при – 11 тисяч. З огляду на це головнокомандувач В.ВИСОЦЬКИЙ наголосив на відсутності перешкод в їх доукомплектуванні.

У цьому зв’язку МЗС зазначає, що перелік військових кораблів та суден Чорноморського флоту, що належать Російській Федерації на території України, чітко зафіксований в Угоді між Україною і Росією про параметри поділу Чорноморського флоту.

Базові угоди не передбачають право введення жодних нових військових кораблів та суден Чорноморського флоту РФ на територію України. Питання заміни будь-якого із зазначених в базовій Угоді кораблів на новий може бути розглянуто в переговорному порядку за умови дотримання принципу – „клас на клас, тип на тип”, тобто заміни одного корабля на інший такого ж самого класу чи типу, наголошує МЗС України.

Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що “збільшення кількості особового складу військовослужбовців ЧФ РФ на території України не відповідає логіці його подальшого виведення”.