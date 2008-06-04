У НУ-НС пригрозили Росії достроковим виселенням її флоту

Ми зацікавлені у збереженні партнерських стосунків Росією, однак якщо Росія хоче йти на конфлікт, зупинити її буде важко, про це офіційному сайту блоку сказав заступник голови фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Роман Зварич.

Депутат наголосив, що «усі заяви, які лунають з Кремля, наводять на думку, що Україну хочуть повернути у неоколоніальну сферу впливу Росії».

«Росія прагне відновити застарілу модель балансу сил у світі, модель часів холодної війни, - заявив Зварич, - Така система побудови міжнародних відносин вже давно застаріла і не вписується у сучасні міжнародні реалії».

Політик також нагадав, що « РФ швидше просувається в напрямку НАТО, ніж Україна». «Росія співпрацює з НАТО по 19 програмах, в той час як Україна – лише по п’яти», - підкреслив він.

«РФ, виходячи з розуміння загроз з боку міжнародного тероризму, задля глобальної стабільності і світової безпеки могла б прийняти рішення про початок переговорів щодо свого вступу до НАТО. Це був би прагматичний крок з боку Росії, в рамках її ж національних інтересів», - переконаний Роман Зварич.

«Не виключено, що реакцією української сторони на подібні заяви Росії може стати перегляд питання розташування ЧФ на суверенній українській території, - підкреслив політик, - Якщо Росія буде продовжувати такі агресивні дії на нашу адресу, то я б їм порадив переглянути свій державний бюджет на предмет пошуку іншої бази для розміщення свого флоту».