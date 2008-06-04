На антинатовців настукають до прокуратури?

Акція протесту супротивників вступу України в НАТО, що проходила сьогодні в Сімферополі, обійшлася без бійки.

Як передає кореспондент УНІАН, антинатовці дочекалися закінчення семінару «Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір», проте ніяких силових дій по відношенню до його учасників здійснювати не стали. Пікетники обмежилися скандуванням: ”НАТО – ні!” і ”Ганьба!”.

Як повідомив журналістам заступник начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ФЕДОРЯН, не виключено, що за підсумками акції матеріали буде передано до прокуратури. «Під час акції прозвучали заклики до повалення влади, до повстання, до інших порушень громадського порядку. Всі матеріали будуть вивчені і при необхідності направлені до прокуратури для ухвалення рішення щодо них», - сказав М.ФЕДОРЯН.

Організатори семінару вважають, що політсили, які влаштували акцію протесту в Сімферополі, переслідували одну мету – привернути до себе увагу.

Лідер Всеукраїнського громадського об`єднання «Громадська ліга Україна-НАТО» Сергій ДЖЕРДЖ повідомив журналістам, що подібні семінари пройшли в багатьох регіонах України і іноді деякі групи висловлювали свою протестну позицію, правда, з ними вдавалося знайти діалог. «Для діалогу нам не потрібен жоден міліціонер», - зазначив С.ДЖЕРДЖ.

«А є абсолютно екстремістські групи, які хочуть поламати, порвати щось. Вони привертають тим самим до себе увагу», - вважає він.

«Я не думаю, що у 100% кримчан – антинатовські настрої», - додав С.ДЖЕРДЖ.

Він також повідомив, що семінар пройшов успішно.

Від сьогоднішньої акції в Сімферополі найбільше постраждали працівники магазинів і кафе, розташованих на вулиці Пушкіна, - вони втратили клієнтів, оскільки цілий день рух на вулиці було обмежено співробітниками ”Беркута” і Внутрішніх військ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферополі в Будинку офіцерів проходив семінар «Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір», організований Всеукраїнським громадським об`єднанням «Громадська ліга Україна-НАТО» і організацією «Кримська Правиця».

Неподалік від Будинку офіцерів, на вулиці Пушкіна близько 100 активістів Комуністичної партії України, Союзу радянських офіцерів, партії «Російський блок», Блоку Вітренко і Партії регіонів проводили антинатовський пікет.

Рух громадян вулицею Пушкіна було обмежено кордонами бійців «Беркута» і співробітників Внутрішніх військ МВС. В охороні громадського порядку було задіяно 350 чоловік.

*** 29 травня в Сімферополі під час акції «Україна: НАТО – Так!» між прихильниками і супротивниками вступу України до Альянсу сталися сутички.