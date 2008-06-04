Замість технічного дослідження - кримінальне розслідування

Прокуратурою Джанкойського району Криму порушено кримінальну справу за фактом обвалу частини житлового будинку в Джанкої.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, слідство вважає причиною аварії, в результаті якої підліток одержав ушкодження, халатність комунальників. "Квартиронаймачі неодноразово скаржилися у відділ з управління ЖКГ Джанкойської міської ради на аварійний стан будівлі, але відповідної перевірки від комунальників не дочекалися, технічного висновку зроблено не було", - йдеться у повыдомленні.

Кримінальну справу порушено за фактом неналежного виконання службових обов`язків, за ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.