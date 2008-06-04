Водоканал Сімферополя дуже вибачається: деякі райони сидітимуть без води

5 червня деякі райони Сімферополя залишаться без води.

У зв`язку з ремонтними роботами на водоводі по вул. Київська з 8.00 буде припинена подача води в п. ГРЕС, Агроуніверситет, Кадрове, на вул. Монтажну, в район вулиць, прилеглих до площі Московська (вул. Київська, Ростовська, Кечкеметська, Ніканорова, Лізи Чайкіної, Ракетна, Ларіонова), знизиться натиск води в районі вулиць Гайдаря, Гагаріна, Семашко.

Водопостачання буде відновлено 5 червня о 21.00.

Міськводоканал приносить городянам свої вибачення.