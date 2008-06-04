Водоканал Сімферополя дуже вибачається: деякі райони сидітимуть без води
17:48, 04 червня 2008Крым
0 0
Ремонтні роботи
5 червня деякі райони Сімферополя залишаться без води.
У зв`язку з ремонтними роботами на водоводі по вул. Київська з 8.00 буде припинена подача води в п. ГРЕС, Агроуніверситет, Кадрове, на вул. Монтажну, в район вулиць, прилеглих до площі Московська (вул. Київська, Ростовська, Кечкеметська, Ніканорова, Лізи Чайкіної, Ракетна, Ларіонова), знизиться натиск води в районі вулиць Гайдаря, Гагаріна, Семашко.
Водопостачання буде відновлено 5 червня о 21.00.
Міськводоканал приносить городянам свої вибачення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter