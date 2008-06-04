У Криму заборонили експлуатацію півсотні атракціонів

У Криму заборонено експлуатацію 52 атракціонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду (Держгірпромнагляд), такі рішення були ухвалені за наслідками позапланової перевірки готовності підприємств (підприємців) до безпечної експлуатації атракціонної техніки у весняно-літній період 2008 року, проведеної Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по АРК і Севастополю.

Під час перевірки виявлено 136 порушень. В основному, це відсутність проектів на установлення атракціонів і неправильне оформлення паспортів, невідповідність електроустаткування вимогам правил встановлення електроустаткування і відсутність навченого персоналу.

За результатами перевірки заборонено експлуатацію 52 атракціонів, зокрема, в Севастополі – 5, а 16 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Всього на півострові встановлено 119 атракціонів підвищеної небезпеки, 38 із яких – пересувні. На даний момент експертне обстеження пройшли 73 атракціони, а щодо чотирьох проведено (проводяться) позачергові технічні огляди.

Експлуатацію атракціонної техніки в Криму здійснює 31 підприємство (підприємець), а суб`єктів підприємницької діяльності, що виконують виготовлення, монтаж, ремонт і реконструкцію атракціонів, в автономії не зареєстровано.