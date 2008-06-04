Чорну вдову засудили до 12-ти років

У Криму набрав чинності вирок замовниці вбивства чоловіка і двом виконавцям цього злочину.

32-річна жінка для того, щоб дістатися до сімейного капіталу, який чоловік завжди носив з собою, найняла кілера. Ним став раніше судимий за розбій і вимагання 33-річний уродженець Кіровограду, котрий знаходився в розшуку за вбивство. Кілер з подільником напали на чоловіка, якого замовниця заздалегідь напоїла спиртним, і забили його до смерті.

Як інформує прес-служба прокуратури Криму, обвинувачену, яка задумала і організувала вбивство набридлого чоловіка, засуджено до 12-ти років позбавлення волі. Зібрані прокуратурою Алушти докази її вини в організації умисного вбивства повністю підтвердилися у суді.

Загалом за результатами досудового слідства кілеру інкриміновано вісім злочинів, серед яких захоплення заручників і вбивство, вчинені ним у травні 2005 року в Кіровограді. За ці злочини Апеляційний суд Криму засудив підсудного до довічного ув’язнення. Третьому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 10-ти років позбавлення волі.