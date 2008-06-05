«Боспорські агони» пройдуть у 4-х містах

У Криму 7-13 червня пройде фестиваль античного мистецтва

7-13 червня в Криму пройде Х фестиваль античного мистецтва «Боспорські агони».

Як повідомили УНІАН організатори, заходи в рамках фестивалю пройдуть в Алушті, Євпаторії, Сімферополі і Ялті.

У програмі ювілейного фестивалю «Боспорські агони» - виступи театрів з Австрії, Греції, Італії, Польщі, Росії, України; майстер-класи, творчі вечори, науково-практична конференція «Античність і драматургія в міжнаціональному просторі України», виставка батику на античну тематику «Лабіринти цивілізації», виставка картин грецьких художників «Світло Греції» та ін.

Крім того, в рамках фестивалю будуть організовані «Малі Олімпійські ігри». Вони пройдуть у Сімферополі.

«Передбачені театралізована хода кримських спортсменів і творчих колективів, спортивні турніри, естафети і змагання. Про початок свята сповістять фанфарні сигнали, потім буде запалено Олімпійський вогонь», повідомили УНІАН у прес-центрі міської ради Сімферополя.