В Ялті накрили «підпільний» міні-готель

Співробітники податкової міліції Ялти (Крим) виявили «підпільний» міні-готель. Його хазяйка надавала послуги з тимчасового розміщення курортників в 16 номерах загальною площею більше 600 кв.м. Вартість мешкання - 300 грн. за добу.

«Весь пакет дозвільних документів на ведення даної господарської діяльності у підприємниці був відсутній. Як наслідок – податки до бюджету не перераховувалися», - повідомляє прес-служба кримської податкової.

Податківці описали міні-готель і житлову власність на загальну суму близько 500 тис. грн. Складений адміністративний протокол. Матеріали перевірки готуються для передачі до суду.