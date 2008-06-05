У кримському напрямі курсуватимуть 93 пари літніх поїздів

Влітку поточного року у кримському напрямі курсуватимуть 93 пари додаткових поїздів.

Про це повідомлялося сьогодні на засіданні колегії Міністерства курортів і туризму АР Крим, інформує Головне управління внутрішньої політики і інформаційних технологій уряду автономії.

Очікується, що в поточному році залізничним транспортом в АР Крим приїдуть близько 6,5 млн. осіб.

Для підвищення сервісу обслуговування пасажирів на період літнього сезону в Кримській автономії буде відкрито 49 квиткових кас; заплановано ввести 7 пересувних кас, обладнаних мобільним зв`язком.