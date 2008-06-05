Російська община заявляє про свавілля міліції під час семінару щодо НАТО

Російська община Криму ініціює розгляд у Верховній Раді Автономної Республіки Крим питання про законність дій співробітників міліції в Сімферополі 4 червня під час семінару з НАТО.

Про це говориться в заяві Російської общини Криму (РОК), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Російська община нагадує, що під час проведення семінару з питань євроатлантичної інтеграції України рух на одній з центральних вулиць Сімферополя - вулиці Пушкіна - був обмежений. «Було виставлено три міліційні заслони. На хвіртки міліція «надягла наручники», щоб сімферопольці не могли «просочитися» на вулицю, - говориться в заяві. - Це беззаконня і свавілля продовжувалося весь день: з 9 ранку до 17 години».

«Останній раз вулиця Пушкіна перекривалася фашистами в 1944 році, коли окупанти виводили під конвоєм для відправки спочатку в гестапо, а потім на розстріл, радянських патріотів – артистів з підпільної групи «Сокіл», - відзначає РОК.

Російська община Криму заявляє, що, «порушуючи чинне законодавство, правоохоронні органи обмежують конституційні права громадян, а також використовують на свій розсуд сили правопорядку проти кримського цивільного населення».

Російська община Криму вимагає від влади Сімферополя негайного розслідування «кричущого порушення конституційних прав громадян».

РОК повідомляє, що ініціюватиме розгляд ситуації, що склалася 4 червня в Сімферополі, на найближчій сесії ВР Криму.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня в Сімферополі, в Будинку офіцерів на вулиці Пушкіна, проходив семінар «Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір». Рух громадян по цій вулиці був обмежений, виставлені міліційні заслони. У охороні громадського порядку було задіяно 350 бійців Внутрішніх військ і «Беркута». До 100 активістів Комуністичної партії, партії «Російський блок» і Блоку Наталії Вітренко провели антинатівський пікет. Пікетники, серед яких були депутати кримського парламенту, заявили, що рух обмежений незаконно, і кілька разів намагалися прорватися через міліційні заслони.

Співробітники кафе і магазинів, розташованих по вул. Пушкіна, в бесіді з журналістами виразили обурення з приводу обмеження руху - через це вдень 4 червня вони втратили клієнтів і покупців.

Заступник начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ФЕДОРЯН заявив, що антинатовці переслідували одну мету – «прорватися на семінар і побити його учасників», тому для запобігання зіткненням було обмежено рух по вул. Пушкіна. За словами М.ФЕДОРЯНА, міліція свої повноваження не перевищувала, а якщо пікетники з цим не згодні – хай звертаються до суду.

***Лідером Російської общини Криму є перший заступник голови ВР Криму Сергій ЦЕКОВ.