Вітренко приїде до Феодосії на святкування «перемоги над НАТО»

8 червня у Феодосії (Крим) пройде мітинг з нагоди дворіччя антинатівських акцій протесту.

В акції візьме участь лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО. «У мене запланований мітинг у Феодосії 8 червня, і я там обов`язково буду для того, щоб привітати городян. Це чудова дата, чудова подія», - повідомила Н.ВІТРЕНКО кореспондентові УНІАН сьогодні в Сімферополі.

Лідер ПСПУ також відзначила, що сьогодні рівно два роки, як кримський парламент прийняв рішення про те, що Крим – «це територія без НАТО». «Це теж хороша дата, і я хочу, щоб люди пам`ятали це, і це обов`язково пам`ятали натовці і вся їх обслуга в Україні: парламент Криму захистив Кримський півострів, це територія для відпочинку, а не для того, щоб тут були натівські навчання і натівська окупація», - заявила Н.ВІТРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня 2006 року в порт Феодосії (Крим) прибуло судно "Едвантідж", на борту якого знаходилися будівельні матеріали і спецтехніка для удосконалення тренувальної бази Старокримського полігону ВМС України. На полігоні планувалося побудувати ангари для проживання учасників міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2006".

Після прибуття вантажу ряд політичних сил (КПУ, Блок Вітренко, Партія регіонів і ін.) організував протестні акції, вважаючи, що американці прибули до Криму для будівництва бази НАТО.

11-12 червня 2006 року американські військовослужбовці залишили територію України. Російське судно з американськими контейнерами на борту залишило Крим 22 червня 2006 року.