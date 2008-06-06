Ющенко: час виведення ЧФ не підлягає обговоренню

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Чорноморський флот Росії може залишатися у Севастополі лише до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, коментуючи результати переговорів з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, які відбулися сьогодні під час робочого візиту В.ЮЩЕНКА до Росії. Президент України зазначив, що відповідно до Великого українсько-російського договору і Конституції України ЧФ Росії перебуватиме на території України до 2017 року.

«Це договір, який до останньої букви буде виконаний українською стороною», - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що з цього приводу не може бути жодних дискусій.