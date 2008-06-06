У Криму викрили співробітника ВУЗу

15:00, 06 червня 2008
Крым
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Порушено кримінальну справу

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито співробітника одного з вищих учбових закладів.

Як повідомляє прес-служба МВС України, він отримав 1,85 тис. грн. хабара від студентів  за сприяння останнім у здачі іспиту.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

 

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