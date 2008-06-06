В регіонах України зі свободою слова не все гаразд

Регіональні українські медіа та професійні журналісти працюють в умовах неналежного дотримання свободи слова.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є висновки проведеного проектом “Телекритика” моніторингу, що були оприлюднені на прес-конференції.

За словами директора із розвитку проекту “Телекритика” Костянтина ДОРОШЕНКА, предметом моніторингу були стан регіонального медіа ринку. Зокрема, становлення медіа як бізнесу, рівень свободи слова, фахова захищеність журналістів та професійні стандарти.

Як відзначив К.ДОРОШЕНКО, сьогодні можна констатувати, що тиску на ЗМІ з боку центральної влади майже не існує. Але, за його словами, в державі постала ціла низка таких проблем, які свідчать, що в Україні “справжня цивілізована свобода слова поки що не відбулася”.

“Підняти цю тему “Телекритику” примусили результати моніторингу стану свободи преси в регіонах, - зазначив К.ДОРОШЕНКО. – Мій особистий досвід поїздок Україною дає можливість зробити невтішний висновок: регіональні медіа не відчувають можливості працювати вільно”.

Підсумовуючи результат моніторингу, представник “Телекритики” зауважив, що, у першу чергу, регіональні ЗМІ бояться судових позовів, адже знають, що, скоріше за все, їх програють.