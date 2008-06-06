За ознаками антиконкурентних дій з боку міськради Алушти порушено 2 справи

Кримське відділення Антимонопольного комітету порушило 2 справи за ознаками антиконкурентних дій з боку Алуштинської міськради.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, виконком Алуштинської міськради, проводячи конкурс на право автоперевезення, неправомірно вимагав від автоперевізників непередбачені законодавством додаткові документи. Крім того, виконком не прописав чітких критеріїв щодо визначення конкурсним комітетом переможця конкурсу у рішеннях. Наразі триває розслідування.

Крім того, міськрада Алушти встановила розмір збору за надання дозволу на розміщення об’єктів стаціонарної або пересувної торгівлі залежно від місця реєстрації суб’єкта господарювання. Зокрема, якщо підприємство було зареєстровано в Алушті, то розмір збору був нижчий, ніж для підприємств, які були зареєстровані, наприклад, у Сімферополі. Триває розслідування.