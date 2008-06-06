Кращі місця для відпочинку в Криму

Перед початком сезону літніх відпусток журнал "Новинар" звернувся до провідних туристичних фірм і операторів із проханням визначити, які кримські готелі, санаторії чи бази відпочинку вони вважають найкращими.

Оцінювання (за шкалою від одного до п’яти балів) проходило за такими критеріями: співвідношення „ціна – якість”, розташування (наближеність і зручність виходу до моря, наявність дороги, автосполучення тощо), рекреаційні можливості (цілющі джерела, повітря, кліматичні умови тощо.), додатковий сервіс і рівень комфорту.

Найбільше якісних закладів відпочинку виявилося у районі Великої Ялти, де спеціалісти особливо відзначають готелі Брістоль, Пальміра-Палас та Ореанда. Не набагато відстала Алушта, де туристів приваблюють Кримська Рів’єра та пансіонат Море.

Втім, на думку більшості турагентів, все ж найбільше до Криму туристів тягне звичка та ностальгічні почуття. Туристи традиційно, з року в рік, обирають один і той самий готель чи санаторій і не дуже люблять експериментувати. Можливо, тому в рейтингу переважають „старі” бази, які останніми роками реконструювали та відремонтували.

В опитуванні "Новинаря" взяли участь 16 компаній: ПанУкрейн, Гамалія, бюро подорожей Крим, Судацьке бюро мандрівок та екскурсій, Навігатор-Крим, Кандагар, Алькор-Крим, Альянс-А, Тур Етно, Таніта, Валар 2000, ЛАТА, Азарія, Орієнт-Крим, Азимут, Кримська компанія подорожей.

Рейтинг кращих місць для відпочинку

1. Готель "Брістоль"

Район: ПБК, Ялта, вул. Рузвельта, 10

Відстань до Сімферополя – 80 км

Відстань до моря – 200 м

Вартість номера: від 420 до 2910 грн.

2. Пансіонат "Море"

Район: ПБК, Алушта, вул. Набережна, 25

Відстань до Сімферополя – 50 км

Відстань до моря – 150 м

Вартість номера: від 525 до 4545 грн.

3. Готель "Ореанда"

Район: ПБК, Ялта, набережна Леніна, 35/2

Відстань до Сімферополя – 50 км

Відстань до моря – 100 м

Вартість номера: від 995 по 8475 грн.

4-6: Готель "Пальміра-Палас"

Район: ПБК, Ялта, смт Курпати

Відстань до Сімферополя – 95 км, до Ялти – 8 км

Відстань до моря – 100 м

Вартість номера: від 945 до 8000 грн

4-6. Туристично-оздоровчий комплекс "Судак"

Район: Cхідний Крим, Судак, вул. Леніна, 84

Відстань до Сімферополя – 104 км

Відстань до моря – 50 м

Вартість номера: від 253 до 1970 грн.

4-6. Готельний комплекс "Кримська Рів’єра"

Район: ПБК, Алушта, вул. Леніна, 2

Відстань до Сімферополя – 45 км

Відстань до моря – 50 м

Вартість номера: від 1120 до 4000 грн.

7. Готель "Красотель-Левант"

Район: ПБК, Ялта, Приморський парк

Відстань до Сімферополя – 80 км

Відстань до моря – 50 м

Вартість номера: від 650 до 2500 грн.

8. Гостиний двір "Князь Голіцин"

Район: Новий Світ, Cхідний Крим

Відстань до Сімферополя – 112 км

Відстань до моря – 300 м

Вартість номера: від 750 до 2600 грн.

9. Парк-готель "Марат"

Район: ПБК, Гаспра, Алупкинське шосе, 60

Відстань до Сімферополя – 95 км

Відстань до моря – 500 м

Вартість номера: від 400 до 900 грн.

10. Санаторій "Чорномор’я"

Район: ПБК, Ялта, Лівадія

Відстань до Сімферополя – 100 км

Відстань до моря – 300 м

Вартість номера: від 486 (двомісний номер) до 850 грн

11.Санаторій "Утьос"

Район: ПБК, Алушта

Відстань до Сімферополя – 45 км

Відстань до моря – 100 м

Вартість номера: від 196 до 318 гр

12. Готель "Тисяча і одна ніч"

Район: ПБК, Місхор, Алупкінське шосе, 2

Відстань до Сімферополя – 120 км

Відстань до моря – 800 м

Вартість номера: від 600 до 6400 грн.

13. Санаторій "Ай-Петрі"

Район: ПБК, Велика Ялта, селище Кореїз, Алупкінське шосе, 15

Відстань до Сімферополя – 95 км

Відстань до моря – 100 м

Вартість номера: від 433 до 988 грн.

14. Готель "Жемчужина"

Район: ПБК, Алушта

Відстань до Сімферополя – 45 км

Відстань до моря – 50-300 м

Вартість номера: від 450 до 1100 грн.

15. Готель "Україна"

Район: Севастополь, вул. Гоголя, 2

Відстань до Сімферополя – 85 км

Відстань до моря – 850 м

Вартість номера: від 289 до 1463 грн.

Детально про відпочинок у Криму дізнайтесь зі спецпроекту журналу "Новинар", що вийшов 6 червня.