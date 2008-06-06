Кращі місця для відпочинку в Криму
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Перед початком сезону літніх відпусток журнал "Новинар" звернувся до провідних туристичних фірм і операторів із проханням визначити, які кримські готелі, санаторії чи бази відпочинку вони вважають найкращими.
Оцінювання (за шкалою від одного до п’яти балів) проходило за такими критеріями: співвідношення „ціна – якість”, розташування (наближеність і зручність виходу до моря, наявність дороги, автосполучення тощо), рекреаційні можливості (цілющі джерела, повітря, кліматичні умови тощо.), додатковий сервіс і рівень комфорту.
Найбільше якісних закладів відпочинку виявилося у районі Великої Ялти, де спеціалісти особливо відзначають готелі Брістоль, Пальміра-Палас та Ореанда. Не набагато відстала Алушта, де туристів приваблюють Кримська Рів’єра та пансіонат Море.
Втім, на думку більшості турагентів, все ж найбільше до Криму туристів тягне звичка та ностальгічні почуття. Туристи традиційно, з року в рік, обирають один і той самий готель чи санаторій і не дуже люблять експериментувати. Можливо, тому в рейтингу переважають „старі” бази, які останніми роками реконструювали та відремонтували.
В опитуванні "Новинаря" взяли участь 16 компаній: ПанУкрейн, Гамалія, бюро подорожей Крим, Судацьке бюро мандрівок та екскурсій, Навігатор-Крим, Кандагар, Алькор-Крим, Альянс-А, Тур Етно, Таніта, Валар 2000, ЛАТА, Азарія, Орієнт-Крим, Азимут, Кримська компанія подорожей.
Рейтинг кращих місць для відпочинку
1. Готель "Брістоль"
Район: ПБК, Ялта, вул. Рузвельта, 10
Відстань до Сімферополя – 80 км
Відстань до моря – 200 м
Вартість номера: від 420 до 2910 грн.
2. Пансіонат "Море"
Район: ПБК, Алушта, вул. Набережна, 25
Відстань до Сімферополя – 50 км
Відстань до моря – 150 м
Вартість номера: від 525 до 4545 грн.
3. Готель "Ореанда"
Район: ПБК, Ялта, набережна Леніна, 35/2
Відстань до Сімферополя – 50 км
Відстань до моря – 100 м
Вартість номера: від 995 по 8475 грн.
4-6: Готель "Пальміра-Палас"
Район: ПБК, Ялта, смт Курпати
Відстань до Сімферополя – 95 км, до Ялти – 8 км
Відстань до моря – 100 м
Вартість номера: від 945 до 8000 грн
4-6. Туристично-оздоровчий комплекс "Судак"
Район: Cхідний Крим, Судак, вул. Леніна, 84
Відстань до Сімферополя – 104 км
Відстань до моря – 50 м
Вартість номера: від 253 до 1970 грн.
4-6. Готельний комплекс "Кримська Рів’єра"
Район: ПБК, Алушта, вул. Леніна, 2
Відстань до Сімферополя – 45 км
Відстань до моря – 50 м
Вартість номера: від 1120 до 4000 грн.
7. Готель "Красотель-Левант"
Район: ПБК, Ялта, Приморський парк
Відстань до Сімферополя – 80 км
Відстань до моря – 50 м
Вартість номера: від 650 до 2500 грн.
8. Гостиний двір "Князь Голіцин"
Район: Новий Світ, Cхідний Крим
Відстань до Сімферополя – 112 км
Відстань до моря – 300 м
Вартість номера: від 750 до 2600 грн.
9. Парк-готель "Марат"
Район: ПБК, Гаспра, Алупкинське шосе, 60
Відстань до Сімферополя – 95 км
Відстань до моря – 500 м
Вартість номера: від 400 до 900 грн.
10. Санаторій "Чорномор’я"
Район: ПБК, Ялта, Лівадія
Відстань до Сімферополя – 100 км
Відстань до моря – 300 м
Вартість номера: від 486 (двомісний номер) до 850 грн
11.Санаторій "Утьос"
Район: ПБК, Алушта
Відстань до Сімферополя – 45 км
Відстань до моря – 100 м
Вартість номера: від 196 до 318 гр
12. Готель "Тисяча і одна ніч"
Район: ПБК, Місхор, Алупкінське шосе, 2
Відстань до Сімферополя – 120 км
Відстань до моря – 800 м
Вартість номера: від 600 до 6400 грн.
13. Санаторій "Ай-Петрі"
Район: ПБК, Велика Ялта, селище Кореїз, Алупкінське шосе, 15
Відстань до Сімферополя – 95 км
Відстань до моря – 100 м
Вартість номера: від 433 до 988 грн.
14. Готель "Жемчужина"
Район: ПБК, Алушта
Відстань до Сімферополя – 45 км
Відстань до моря – 50-300 м
Вартість номера: від 450 до 1100 грн.
15. Готель "Україна"
Район: Севастополь, вул. Гоголя, 2
Відстань до Сімферополя – 85 км
Відстань до моря – 850 м
Вартість номера: від 289 до 1463 грн.
Детально про відпочинок у Криму дізнайтесь зі спецпроекту журналу "Новинар", що вийшов 6 червня.