У міліції Ялти з`явився символ

15:00, 09 червня 2008
Крым
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Намалювала його школярка

У міліції Ялти з`явився оригінальний символ - дельфін в міліційній формі.

Як повідомляє прес-служба міліції Криму, на конкурс було представлено близько 60-ти малюнків. Перемогу отримала учениця 7-го класу Наталія ТУРОК. Школярка вважає, що дельфін в міліційній формі - це кращий символ для міліції Ялти.

По малюнку дівчинки дизайнери розробляють макет м`якої іграшки, яку незабаром зможе придбати кожен бажаючий.

Учасників і переможницю конкурсу нагородили подарунками.

 

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