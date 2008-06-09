У міліції Ялти з`явився символ
15:00, 09 червня 2008Крым
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Намалювала його школярка
У міліції Ялти з`явився оригінальний символ - дельфін в міліційній формі.
Як повідомляє прес-служба міліції Криму, на конкурс було представлено близько 60-ти малюнків. Перемогу отримала учениця 7-го класу Наталія ТУРОК. Школярка вважає, що дельфін в міліційній формі - це кращий символ для міліції Ялти.
По малюнку дівчинки дизайнери розробляють макет м`якої іграшки, яку незабаром зможе придбати кожен бажаючий.
Учасників і переможницю конкурсу нагородили подарунками.
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