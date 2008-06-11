Зарубіжні журналісти проведуть майстер-класи для артеківців

Сьогодні, 11 червня, Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим) відвідає Х Міжнародний журналістський автопробіг «Дорога до Криму: проблеми і перспективи».

Автопробіг організований Всеукраїнським добродійним фондом «Журналістська перспектива» і Всеукраїнським автомобільним клубом журналістів.

«Майстри пера і мікрофону з Польщі, Литви, Росії, Білорусі, Туреччини візьмуть участь в змаганні по автослалому «Кримське літо-2008». Потім проведуть для юних артеківців майстер-класи журналістської і водійської майстерності», - повідомляє прес-служба МДЦ «Артек».

12 червня відбудеться прес-конференція з керівництвом МДЦ «Артек» і генеральним страховиком автопробігу.

У Криму, крім популяризації його рекреаційних можливостей, журналісти звернуть особливу увагу на організацію відпочинку дітей в різних за формою власності оздоровчих і лікувальних закладах.