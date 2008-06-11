ЧФ і Севастополь йшли поруч, і іншої альтернативи немає

Командувач Чорноморським флотом Російської Федерації віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ привітав з 225-річчям Севастополя моряків-чорноморців, ветеранів Великої Вітчизняної війни і флоту, городян.

У поздоровленні, яке цитує Служба інформації ЧФ, наголошується, що більше 2-х століть назад було засновано місто Севастополем (з грец. - величний, гідний поклоніння).

«Місто, створене як база Чорноморського флоту, є частиною флотської душі, предметом нашої гордості і поклоніння», - йдеться в поздоровленні.

О.КЛЕЦКОВ відзначає, що «впродовж 225 років чорноморці вносять вагомий вклад до розвитку Севастополя». «Будують не лише військові об`єкти, але й об`єкти інфраструктури міста, формують значну частину міського бюджету, беруть участь у всіх міських заходах», - йдеться в поздоровленні.

«Впевнений, що узи дружби між моряками-чорноморцями і мешканцями міста-героя Севастополя міцнітимуть, тому що флот і місто у всі періоди своєї історії йшли поруч, і цьому єднанню іншої альтернативи немає», - підкреслив командувач ЧФ РФ.

Він побажав всім севастопольцям і морякам-чорноморцям міцного здоров`я, щастя, благополуччя, світу і процвітання Севастополя.