Україна схвалює намір Росії вкладати гроші в Севастополь

Міністерство закордонних справ України позитивно оцінює заяву глави МЗС РФ Сергія ЛАВРОВА про наміри Росії посилити свою участь в соціально-економічному розвитку Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО, коментуючи заяву С.ЛАВРОВА про те, що Росія у подальшому збирається приділяти більше уваги своїй участі в соціально-економічному розвитку Севастополя, сказав: „Ця заява поки що не матеріалізувалася. Поки що немає ніяких пропозицій, але до 2017 року ще багато часу, і ми дуже хотіли б, щоб Російська Федерація докладала, ну, хоча б повертала в бюджет міста ті кошти, які сьогодні вона заборгувала” (за базування Чорноморського флоту РФ у Севастополі – УНІАН). Тому що, як додав Ю.КОСТЕНКО, „там є певний борг. І Пенсійному фонду України. Тобто, не тільки місту, а й державній казні. Так що там ще багато таких питань, які б ми хотіли, щоб до 2017 року ми попрацювали над ними спільно”.

При цьому заступник міністра висловив задоволення з приводу того, що „100 мільйонів, які уряд виділив до 225-ї річниці Севастополя, ми бачимо, вони в реальності тепер вже реалізовані”.