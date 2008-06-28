МНСникам знадобилося 3 години, щоб врятувати туриста в Криму

У Севастополі альпіністи Міністерства з надзвичайних ситуацій врятували туриста із Запоріжжя, який на мисі Фіолент зірвався з 15-метрової висоти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сигнал про падіння з крутого схилу туриста надійшов 28-го червня.

Дев’яти рятувальникам дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС знадобилося майже 3 години, щоб за допомогою альпіністського спорядження підняти постраждалого і надати йому невідкладну медичну допомогу.

34-річного травмованого туриста госпіталізовано до місцевої лікарні.