МНСникам знадобилося 3 години, щоб врятувати туриста в Криму
21:55, 28 червня 2008Крым
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Зірвався з крутого схилу
У Севастополі альпіністи Міністерства з надзвичайних ситуацій врятували туриста із Запоріжжя, який на мисі Фіолент зірвався з 15-метрової висоти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сигнал про падіння з крутого схилу туриста надійшов 28-го червня.
Дев’яти рятувальникам дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС знадобилося майже 3 години, щоб за допомогою альпіністського спорядження підняти постраждалого і надати йому невідкладну медичну допомогу.
34-річного травмованого туриста госпіталізовано до місцевої лікарні.
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