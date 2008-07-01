Поромна переправа Батумі-Поті-Керч буде відкрита протягом місяця-двох.

Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам в рамках його участі в пленарному засіданні саміту ГУАМ.

За словами В.ЮЩЕНКА, цей проект сьогодні перебуває на завершальній стадії. Зокрема, залишилось лише одне питання – підписання однієї угоди між господарюючими суб’єктами щодо режимів організації роботи причалів в Грузії та Україні. «Протягом місяця-двох ми можемо цей проект відкрити. На мій погляд, це дуже чутливий проект для нашого регіону, як в соціальному, так і в економічному плані», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Зокрема, ця поромна переправа може стати частиною нового транспортного проекту. Йдеться, за словами глави Української держави, про те, що сьогодні президенти країн ГУАМ дали своїм міністрам доручення до жовтня підготувати проекти рішень щодо розширення транспортного коридору «Вікінг» (вантажне залізничне сполучення між Балтійським та Чорним морями – УНІАН) до Молдови, а також продовжити цей маршрут до Грузії та Азербайджану через поромну переправу. При цьому В.ЮЩЕНКО повідомив, що Азербайджан висловив готовність за допомогою своєї інфраструктури направляти вантажі далі в Центральну Азію.

«У жовтні ми можемо отримати перший робочий звіт по реалізації цього проекту», - сказав В.ЮЩЕНКО.