Чемпіонат світу «Найсильніша нація планети» пройде в Криму

6-10 серпня в Автономній Республіці Крим, на території Міжнародного дитячого центру «Артек», відбудеться командний чемпіонат світу «Найсильніша нація планети».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Участь у змаганнях візьмуть богатирі з Австрії, Великобританії, Ісландії, Литви, Німеччини, Росії, США та України.

Під час відбірних змагань стронгмени виконають по 5 вправ, а в фіналі, до якого вийде лише 4 команди – 7. Команди розпочнуть боротьбу за звання «Найсильнішої нації планети» на артеківському узбережжі вправою «Arm over arm» – по 4 спортсмени мають протягнути корабель вагою 250 тон дистанцію в 30 метрів. Ще 6 видовищних вправ атлети виконають на головному стадіоні дитячого центру.

На минулорічному форумі богатирів на Буковелі українці вибороли свій четвертий титул «Найсильніших».

Цього року у команді Василя ВІРАСТЮКА будуть Кирило ЧУПРИНІН, Олександр ПЕКАНОВ, Володимир МУРАВЛЬОВ та Олександр ЛАШИН.

Урочисте відкриття та перший день змагань відбудуться в Ялті 6 серпня.

На 7 серпня заплановані майстер-класи богатирів для дітей, які відпочивають в дитячому центрі. 8-9 серпня спортсмени визначатимуть найсильніших на території «Артеку».