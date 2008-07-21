Чудеса України - під загрозою!

Кожен п’ятий зі 100 об’єктів, які претендують на статус природних чудес України, і кожен третій із 21 об’єкту, що вже визначені фіналістами конкурсу “Сім природних чудес України” перебувають під загрозою знищення.

Про це на прес-конференції в УНІАН сьогодні заявили голова громадської організації «Національний екологічний центр України» (НЕЦУ) Ігор СИРЕНКО і віце-президент Благодійного фонду ”Київська ландшафтна ініціатива” Володимир КОЛІНКО.

Як підкреслив І.СИРЕНКО, на переконання природоохоронців конкурс “Сім природних чудес України” має перерости у Всеукраїнську кампанію з порятунку природних об’єктів України. За його інформацією, відповідне звернення про об’єднання зусиль задля збереження унікальних природних об’єктів від НЕЦУ було направлено до ініціатора конкурсу та голови оргкомітету з його проведення, народного депутата Миколи ТОМЕНКА, на що отримано позитивну відповідь. Зокрема, за словами І.СИРЕНКО, М.ТОМЕНКО виступив з ініціативою щодо проведення разом з Міністерством охорони природи круглого столу щодо проблем природних чудес України.

“Наші організації готові виступити з науковою, експертною підтримкою цього починання. І фактично ми започатковуємо кампанію збереження природних чудес України. На наш погляд, хоча б ті 100 об’єктів, які ввійшли в перший перелік (учасників конкурсу – УНІАН), мають бути збережені на 100 відсотків”, - зазначив керівник НЕЦУ.

На прес-конференції також йшлося, що представники НЕЦУ й БФ ”Київська ландшафтна ініціатива” давно опікуються проблемами багатьох об’єктів - претендентів на статус природних чудес України, яким загрожує знищення, зокрема, Дунайського біосферного заповідника; Чорноморського біозаповідника; регіонального парку “Гранітно-Степове Побужжя” на Миколаївщині; заплави річки Десна та інших.

Заступник голови НЕЦУ Олексій ВАСИЛЮК зазначив, що, не дивлячись на конкурс, до природоохоронців продовжує надходити інформація про нові спроби зруйнувати той чи інший об’єкт, що увійшов до переліку найвизначніших природних чудес країни.

Зокрема, це стосується Балаклавської бухти з мисами Айя і Фіолент - цю територію мають намір забудувати дачами і звести там багатоповерховий готельний комплекс. Організація також має інформацію про самозахоплення під будівництво території Національного природного парку “Синевир”, де розташоване найбільше озеро Закарпаття; про влаштування змагань щодо підкорення гори Говерла прихильниками екстремального спорту - автолюбителями на джипах, що руйнує екосистему заповідної території.

У свою чергу В.КОЛІНКО окремо зупинився на проблемах природних об’єктів, що розташовані на території Києва. Він висловив жаль з приводу того, що столиця не має ландшафтного архітектора. “Київ по своїй суті може претендувати на одне з чудес світу – ландшафтних чудес”, - сказав віце-президент Благодійного фонду, зазначивши, що сьогодні “стирається обличчя Києва”.

В.КОЛІНКО нагадав про столичні забудови, зокрема, Пейзажної алеї; Дніпровських схилів, які планувалося раніше внести до переліку об’єктів, що перебувають під захистом ЮНЕСКО; берегів Дніпра; Совського урочища, яке є “природним екологічним коридором”; Замкової гори тощо.

Окремо екологи зупинилися на рішенні Київради щодо зменшення території заказника Жуків острів, згідно з яким з 1 тис. 630 га заказника 1 тис. 446 га позбавлено заповідного статусу. Як підкреслив О.ВАСИЛЮК, вилучена територія віддана під забудову 15-ти кооперативам, і будівництво, яке спричинить знищення природи заповідника, може розпочатися вже найближчим часом.

В.КОЛІНКО також запропонував організувати і провести окремий конкурс “7 природних чудес Києва”, щоб звернути увагу громадськості та влади на природний фонд Києва.

Довідка УНІАН. Конкурс “Сім природних чудес України” є другим етапом всеукраїнської акції «Сім чудес України», де було обрано сім кращих історико-культурних і архітектурних об’єктів країни.

Метою обрання семи природних чудес є пропагування унікального природного світу України і привернення уваги до об’єктів, що можуть зацікавити не лише українських, а й закордонних туристів.

Акція розпочалася у березні 2008 року, а 26 серпня, до Дня незалежності України, після проведення Інтернет-голосування та експертної оцінки, буде оголошено 7 природних чудес – переможців акції.

6 липня було оголошено 21 фіналіста всеукраїнської акції «Сім природних Чудес України». 7 липня розпочалося Інтернет-голосування на офіційному сайті http://7chudes.in.ua, де кожен бажаючий може обрати свої сім природних чудес.

Серед організаторів цієї акції - Державна служба туризму і курортів України, Комітет Верховної Ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, Національна радіокомпанія України, канал ICTV, журнал «Мандри» та багато інших засобів масової інформації.

Науковий та експертний супровід заходу здійснює Інститут геологічних наук НАН України та фахівці географічних і геологічних факультетів провідних вузів країни.