Міліція затримала 2 ексгібіціоністів

У Сакському районі Криму міліціянти затримали 2-х ексгібіціоністів.

Як повідомляє прес-служба МВС України, в одному із сіл Сакського району 34-річний місцевий житель вчинив розпусні дії відносно двох дівчаток 5 і 7 років. "Збоченець зайшов у під`їзд і на сходовому майданчику демонстрував їм свої статеві органи. Перелякані діти зразу ж розповіли про все батькам", - повідомляє МВС. Через декілька днів ексгібіціоніст потрапив до рук міліції. Дана особа раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за подібні сексуальні пристрасті.

Ще один житель Сакського району шокував своєю поведінкою двох дівчаток 10 і 11 років. Біля під`їзду 70-річний чоловік спустив штани. Через два дні він опинився в міліції.