Пілот планера загинув у Криму
08:51, 22 липня 2008Крым
0 0
Інцидент стався біля смт Коктебель
У Криму внаслідок падіння планера загинув пілот, 1959 року народження.
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій
Інцидент стався біля смт Коктебель 21 липня.
"На планерному літовищі ”Коктебель” під час виконання польотів впав планер (належав Феодосійському авіаційно-технічному спортивному клубу), в результаті чого загинув пілот", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter