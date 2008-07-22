Пілот планера загинув у Криму

У Криму внаслідок падіння планера загинув пілот, 1959 року народження.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій

Інцидент стався біля смт Коктебель 21 липня.

"На планерному літовищі ”Коктебель” під час виконання польотів впав планер (належав Феодосійському авіаційно-технічному спортивному клубу), в результаті чого загинув пілот", - йдеться у повідомленні.