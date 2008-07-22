У Криму до +36°

08:57, 22 липня 2008
Крым
21 0

Прогноз погоди до 25 липня

Український Гідрометцентр повідомляє, що 23-24 липня в Криму без опадів.

На півострові температура 23 липня (середа) вночі 17-22°, вдень 29-34°;  24 липня (четвер) вночі 17-22°, вдень 30-35°.

За прогнозами gismeteo, в Алушті 22 липня вдень 28-30°; 23 липня вночі 23-25°, вдень 29-31°; 24 липня вночі 24-26°, вдень 29-31°.

В Євпаторії 22 липня вдень 28-30°; 23 липня вночі 23-25°, вдень 28-30°; 24 липня вночі 24-26°, вдень 28-30°.

У Керчі 22 липня вдень 28-30°; 23 липня вночі 21-23°, вдень 29-31°; 24 липня вночі 24-26°, вдень 30-32°.

У Севастополі 22 липня вдень 27-29; 23 липня вночі 24-26°, вдень 27-29°; 24 липня вночі 24-26°, вдень 27-29°.

У Сімферополі 22 липня вдень 31-33°; 23 липня вночі 21-23°, вдень 34-36°; 24 липня вночі 21-23°, вдень 34-36°.

У Феодосії 22 липня вдень 29-31°; 23 липня вночі 24-26°, вдень 30-32°; 24 липня вночі 24-26°, вдень 30-32°.

В Ялті 22 липня вдень 30-32°; 23 липня вночі 24-26°, вдень 31-33°; 24 липня вночі 24-26°, вдень 32-34°.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter