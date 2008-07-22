Позачергова сесія ВР Криму

24 липня - 10.00. Позачергова сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим п`ятого скликання, на якій, зокрема, планується внести зміни в постанову кримського парламенту про бюджет автономії на 2008 рік.

Крім того, на засіданні планують розглянути питання про звільнення Валіко АВІДЗБИ з посади голови Республіканського комітету АРК із торгівлі і захисту прав споживачів.

Також на порядку денному сесії – питання управління майном, що належить автономії.

Зала засідань ВР Криму.