Позачергова сесія ВР Криму
10:11, 22 липня 2008Крым
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24 липня - 10.00. Позачергова сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим п`ятого скликання, на якій, зокрема, планується внести зміни в постанову кримського парламенту про бюджет автономії на 2008 рік.
Крім того, на засіданні планують розглянути питання про звільнення Валіко АВІДЗБИ з посади голови Республіканського комітету АРК із торгівлі і захисту прав споживачів.
Також на порядку денному сесії – питання управління майном, що належить автономії.
Зала засідань ВР Криму.
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