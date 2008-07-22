«Сі Бриз» наблизився до кульмінації

У Криму, Одеській та Миколаївській областях розпочався третій, основний етап українсько-американських військово-морських навчань із запрошенням інших країн “Сі Бриз – 2008”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, у ході цього етапу передбачено повести розгортання міжнародних сил та проведення миротворчої операції.

У Міноборони поінформували, що вже другу добу в Чорному морі тренуються військові моряки США, України, Греції, Туреччини та Великої Британії. Вони відпрацьовують спільні завдання з проводки кораблів за тралами, тактичного маневрування і маневрування кораблів у нічних умовах, провели навчання з протиповітряної оброни із залученням літака Бе-12 Військово-Морських сил ЗСУ.

Одночасно продовжуються тренування водолазів, роботу яких забезпечують допоміжне судно Королівських ВМС Великої Британії “Діліжанс”, рятувальний буксир “Кременець” та санітарний катер “Сокаль” ВМС України. Під час водолазних спусків учасники навчання обмінюються досвідом щодо застосування підводного гідравлічного обладнання та використання інструменту, призначеного для підводної різки.

“Злагоджені дії всіх учасників навчання “Сі Бриз – 2008” у морі, на суходолі та у повітрі є яскравим підтвердженням ефективного керівництва міжнародними силами з боку об’єднаного штабу. Всі діють як єдина команда, і це додає нам упевненості в успішному виконанні поставлених завдань”, - сказав керівник навчання “Сі Бриз – 2008”, перший заступник командувача ВМС України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ.