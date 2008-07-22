Влада взялася за КаZантип

Рада міністрів Криму створила робочу групу зі здійснення контролю за проведенням «Республіки Z» (більш відомою під назвою – «КаZантип») цього літа.

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення було ухвалене сьогодні на засіданні кримського уряду.

Постанову прийнято з метою «забезпечення безпеки і здорових умов життя населення» при проведенні «Республіки Z», говориться в пояснювальній записці Радміну АРК.

Власті, зокрема, збираються забезпечувати контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією, за виконанням правил протипожежної безпеки, планують передбачити залучення на договірних засадах працівників органів внутрішніх справ і військовослужбовців Внутрішніх військ для забезпечення охорони громадського порядку, контролювати проведення культурно-спортивних заходів під час проведення «КаZантипа» тощо.

«Республіка Z» пройде в селі Поповка під Євпаторією. Офіційне відкриття Z-16 – 2 серпня, закриття – 30 серпня, повідомляється на сайті КаZантипа.

Як і в минулі роки, щоб пройти на територію КаZантипа, потрібно буде придбати візу. Безплатну участь в КаZантипі гарантує наявність жовтого чемодана, зробленого за всіма правилами молодіжної республіки.