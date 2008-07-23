У Криму загинув газозварник

09:12, 23 липня 2008
Крым
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Нещасний випадок на підприємстві

В Джанкойському районі Криму загинув газозварник.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався під час проведення робіт на холодильнику підприємства «Джанкой» - на чоловіка впала труба. 

«Газозварник, 1968 року народження, при проведенні робіт отримав травму, несумісну з життям», - мовиться в повідомленні МНС.

Причина нещасного випадку встановлюється.

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