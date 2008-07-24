Житло для відпочивальників у Криму: від $5 до $1,3 тис. на добу

У Криму зараз вартість проживання на добу для відпочивальників коливається від 5 доларів до 1,3 тисячі доларів. Про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО з посиланням на дані кримського Міністерства курортів і туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ГРИЦЕНКА, розмови про дорожнечу послуг і проживання в період курортного сезону в Криму «трохи завищені та необ`єктивні». «Ми можемо запропонувати в Криму від 5 доларів до 1,2-1,3 тис. доларів на добу проживання з різним видом надання послуг», - заявив кримський спікер. Він додав, що для людей з високим доходом 1,2 тис. доларів у гарному комфортабельному номері в готелі або пансіонаті – «це не дуже дорого».

Кримський спікер також повідомив, що зараз Крим трохи відстає за «курортними» показниками від показників минулого року. «Десь на 1% для неорганізованих і на 3% - для організованих відпочивальників трошки менше в Криму (порівняно з аналогічним періодом минулого року - УНІАН)», - сказав А.ГРИЦЕНКО. Однак він додав, що попереду ще «курортний» серпень і вересень.