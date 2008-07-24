Пасажирів у потязі, який курсував до Криму, приспали й обікрали

У потязі, який курсує із Воронежа до Сімферополя, обікрали шість пасажирів. Вони їхали відпочивати до Криму. П’ять росіян було у СВ-вагоні, ще один у купейному. Людей приспали, а потім обікрали. Міліціонери кажуть, що не пам’ятають подібного за часів незалежності України.

— Крадіжка сталася на ділянці від Харкова до Лозової. А заяви написали на станції Синельникове. У шістьох людей украли майже 200 тисяч російських рублів (приблизно $8000). Ані золота, ані мобільників злодії не взяли. Залишили кожному по 500–600 рублів — мабуть, на квиток додому. Коли потерпілі прибули до Сімферополя, чекали на представника зі свого посольства. Та до них ніхто не приїхав. Тому вони вирушили відпочивати, — каже ”ГПУ” Сергій Нарівський із прес-служби міліції Придніпровської залізниці.

Існує дві версії, як приспали пасажирів. Перша — у систему кондиціонування впустили спеціальний газ. Друга — до крадіжки причетні провідники, бо пасажирам нібито підсипали в чай клофелін. Хоча в міліції Південної залізниці цього не підтверджують.

— Триває розслідування. Як саме обікрали пасажирів і чим їх приспали, сказати не можемо. Це таємниця слідства. Але обіцяємо, що в п’ятницю, найпізніше в понеділок, розкажемо, як відбулася крадіжка. Щоб люди знали, як вести себе в дорозі, — повідомили ”ГПУ” у прес-службі лінійної міліції Південної залізниці.

Кримінальну справу порушено за крадіжку.