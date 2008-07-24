Ющенко вважає, що Жванія причетний до його отруєння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що народний депутат України Давид ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС) причетний до його отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи причетний, на його думку, Д.ЖВАНІЯ до його отруєння, В.ЮЩЕНКО відповів: ”Думаю, так. Це м’яка форма - хотів би підкреслити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми”.

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Безапеляційна заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА про причетність народного депутата Давида ЖВАНІЇ до ніким не доведеного факту начебто його отруєння є свідченням абсолютного правового нігілізму.

Про це йдеться в заяві прес-служби Д.ЖВАНІЇ, текст якої переданий УНІАН.

В прес-службі припустили, що свою заяву В.ЮЩЕНКО зробив у емоційному пориві, відреагувавши у такий спосіб на чисельні інтерв‘ю Д.ЖВАНІЇ, у яких народний депутат ставить під сумнів сам факт можливого отруєння Президента.

“Та особисті емоції не дають права главі держави ображати людей, звинувачувати їх у причетності до злочинів, сам факт яких не доведений. Вважаємо, що своїми абсолютно невиваженими й безвідповідальними висловлюваннями В.ЮЩЕНКО ганьбить не стільки себе особисто, як принижує честь Української держави перед світовою громадськістю”, - наголошується в заяві.

Крім того, в прес-службі вважають, що подібні дії В.ЮЩЕНКА ставлять під сумнів його відповідність високій посаді Президента України, адже порушення Конституції, зокрема у частині презумпції невинуватості, є вагомою підставою для початку процедури імпічменту глави держави.

“Від імені народного депутата України Давида ЖВАНІЇ уповноважені заявити: Давид Важаєвич нікому не делегував права використовувати своє чесне ім‘я у політичних аферах авантюристів з вулиці Банкової, у тому числі й кумові Вікторові ЮЩЕНКУ. Закликаємо Президента України, представників Секретаріату глави держави, керівників Генеральної прокуратури України припинити зухвалу практику навішування ярликів на людей, котрі не поділяють підходів Віктора ЮЩЕНКА до питань державного будівництва та скептично ставляться до його діяльності. Звертаємося до усіх тверезомислячих людей України з закликом покласти край процесові згортання демократії у державі та повернення до найгірших зразків тоталітаризму”, - наголошується в заяві.

Крім того, в прес-службі депутата підкреслили, що катастрофічна втрата підтримки громадянами України дій Президента держави В.ЮЩЕНКА та його оточення стала чи не головною причиною цинічних спроб Банкової перекласти власні проблеми на голови представників тих політичних сил, які оголосили війну корупції та реально дбають про покращення життєвого рівня наших співвітчизників. В заяві підкреслюється, що народний депутат Д.ЖВАНІЯ не раз наголошував на безпідставності спроб Секретаріату Президента та "приватизованої ним" Генеральної прокуратури України позбавити його українського громадянства, адже подібні дії владних структур суперечать і нормам Конституції України, і чинному закону про громадянство.

“Однак навіть в найстрашнішому сні ми не могли припустити, що до спроб дискредитації свого колишнього соратника і спонсора долучиться сам Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Разом з тим уповноважені заявити, що народний депутат України Давид ЖВАНІЯ виступає за якнайповніше, всебічне та кваліфіковане розслідування справи щодо можливого отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА й, у разі встановлення самого факту злочину, притягнення винних у його скоєнні до відповідальності”, - зазначається в заяві прес-служби.