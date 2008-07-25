У Криму затримали секс-банду

Під час відпрацювання південного узбережжя Криму працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми МВС України, затримали злочинну групу з ознаками організованості, учасники якої причетні до скоєння протиправних дій, пов’язаних з сутенерством на території Ялти.

Як повідомляє прес-служба МВС України, організатором групи виявилася 36-річна уродженка Черкаської області. Жінка упродовж 2005-2008 років за попередньою змовою спільно зі своїм 31-річним співмешканцем та ще одним жителем Ялти займалися вербуванням, втягуванням у заняття проституцією та сутенерством з метою наживи.

На території Великої Ялти та Алушти жінка-організатор контролювала діяльність 25 повій (мешканок Криму, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Київської та інших областей України).

Сутенерша підшукувала та поставляла повій клієнтам та відпочиваючим, які мешкають у готелях, а також комплексі готелів віп-класу котеджного типу.

На сутенершу на постійній основі на території регіону працювало чотири таксисти, які доставляли повій за адресою як тільки-но з’являлось замовлення. Крім того, сутенерша домовилась ще із восьми водіями різних фірм таксі, які розповсюджували серед клієнтів візитні картки з пропозиціями сексуальних послуг.

"Замовлення на послуги повій надходили до жінки-організатора через охорону, барменів або нічних менеджерів за 15% від вартості послуг", - йдеться у повідомленні.

Година сексуальних послуг коштувала від однієї до двох тисяч гривень, за одну ніч - від 800 до 1,5 тисяч дола­рів США. При цьому 50% від свого заробітку вони віддавали сутенері, а тижневий заробіток однієї жриці кохання складав від чотирьох до п’яти тисяч доларів США.

Стосовно затриманих порушено три кримінальні справи за ознаками ст.303 «Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією» Кримінального Кодексу України.

Наразі сутенершу та її спільника затримано в порядку статті 115 КПК України, вирішується питання щодо їх арешту.