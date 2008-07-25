Тепер вода ділитиметься на питну та санітарну
Інформація міністра ЖКГ
Якісну воду для українців має забезпечити нова редакція програми “Питна вода України”.
Як передає кореспондент УНІАН, таких висновків дійшли учасники засідання колегії Міністерства житлово-комунального господарства України.
За словами міністра ЖКГ Олексія КУЧЕРЕНКА, сьогодні втрати води в Україні становлять у середньому 46%. Нова редакція програми «Питна вода» передбачає зміну джерел фінансування, а також за рахунок додаткового фінансування забезпечення якісною водою близько 300 населених пунктів, вода в яких є непридатною для споживання, повідомив він.
Як зазначив міністр, тепер вода ділитиметься на дві категорії: питна й санітарна. “Питна вода буде надзвичайна високої якості, а санітарна вода - це якісна вода для побутових потреб”, - сказав О.КУЧЕРЕНКО.
*** Загальнодержавну програму “Питна вода України” було затверджено Законом “Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки” 3 березня 2005 року.