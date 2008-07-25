В Ялті розбився 20-річний будівельник
09:50, 25 липня 2008Крым
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Хлопець впав з другого поверху
У Ялті (Крим) розбився 20-річний будівельник.
Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні вдень.
Хлопець під час будівництва 9-поверхового будинку впав з другого поверху і загинув. «Будівельник 20 років одержав несумісні з життям травми», говориться в повідомленні кримського Головного управління МНС.
В даний час встановлюється причина падіння будівельника.
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