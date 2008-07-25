Затулін не хоче летіти за свої гроші

За словами керівника громадської організації представництва Інституту країн СНД у Севастополі Володимира СОЛОВЙОВА, який зустрічав Костянтина ЗАТУЛІНА в аеропорту «Сімферополь», представники української влади не пояснили депутату Держдуми Росії, на якій підставі йому відмовлено у в`їзді до України.

Водночас В.СОЛОВЙОВ зазначив, що в документі, який забороняє К.ЗАТУЛІНУ в`їзд, сказано, що це рішення може бути оскаржено в суді.

За словами В.СОЛОВЙОВА, К.ЗАТУЛІН поцікавився, на якій підставі йому відмовлено у в`їзді, хто керівник відомства, яке ухвалювало це рішення тощо. «Присутній підполковник сказав, що не може це коментувати. На спроби домогтися відповіді він (К.ЗАТУЛІН – УНІАН) не отримав відповіді», - сказав В.СОЛОВЙОВ.

Він також повідомив, що К.ЗАТУЛІН «дві доби тому перебував у Києві, брав участь у роботі круглого столу, де жодних різких заяв не робив». «Ніхто не висував претензій з приводу його присутності, і ось він відлетів до Москви, потім приїхав в Україну на проведення турніру – і його не пускають», - заявив представник Інституту країн СНД у Севастополі.

За його даними, К.ЗАТУЛІН досі перебуває в аеропорту Сімферополя. «Його провели в VIP-зал. Зараз стоїть питання про те, хто йому купуватиме квитки (до Росії – УНІАН), тому що він прилетів на чартерному рейсі, а цей чартерний рейс відлітає 28 липня», - повідомив В.СОЛОВЙОВ, зазначивши, що українська сторона відмовляється купувати квитки.