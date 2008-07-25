Затулін знову нон-грата в Україні

Перший заступник голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД Костянтин ЗАТУЛІН був затриманий в аеропорту Сімферополя 24 липня.

К.ЗАТУЛІНА зупинили співробітники правоохоронних органів, пред`явили документ про заборону в`їзду до України і поставили відповідну печатку в паспорт.

Посольство Росії в Україні пізно вночі 24 липня передало Міністерству закордонних справ України ноту з вимогою офіційно пояснити затримання депутата Держдуми РФ Костянтина ЗАТУЛІНА в Сімферополі.

За даними прес-служби Українського філіалу Інституту країн СНД, в ноті Росія також “вкотре закликала Україну відмовитися від порочної практики обмеження свободи слова і свободи пересувань щодо російських громадян”.

Служба безпеки України сьогодні ухвалила рішення про заборону в’їзду на територію України депутата Державної думи Росії Костянтина ЗАТУЛІНА і порушила щодо нього кримінальну справу, поінформувало УНІАН джерело в СБУ.

Згідно з отриманою інформацією, СБУ порушила кримінальну справу за статтями 14 і 294 Кримінального кодексу України за фактом отримання інформації, що К.ЗАТУЛІН і представник Інституту країн СНД Кирило ФРОЛОВ намагалися дестабілізувати ситуацію під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі. При цьому, за словами джерела, вони хотіли залучити до цього прихильників Союзу православних.

За даними співрозмовника агентства, К.ЗАТУЛІНУ заборонено в’їжджати в Україну протягом одного року.

Раніше К.ЗАТУЛІНА двічі оголошували персоною нон-грата в Україні: у 1996 і 2006 роках.