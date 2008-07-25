У Феодосії підірвуть міну-імітатор

Феодосійський гарнізон Чорноморського флоту Російської Федерації готується до святкування Дня Військово-морського флоту Росії 27 липня.

Як повідомили УНІАН у Службі інформації та громадських зв`язків ЧФ РФ, гості міста та феодосійці зможуть оглянути кораблі та судна флоту, познайомитися зі зразками сучасної зброї. У гарнізоні відбудуться спортивні змагання.

«Флотські мінери покажуть навчально-бойовий елемент - підрив міни-імітатора, а екіпажі суден з`єднання проведуть навчання з боротьби за живучість», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в акваторії Севастопольської бухти планується проведення військово-морського параду і свята, присвяченого Дню ВМФ Росії. За даними Чорноморського флоту РФ, у заходах буде задіяно 30 бойових кораблів флоту, 10 допоміжних суден, 20 одиниць бойової техніки, підрозділ морської піхоти. Для участі в урочистостях командування Чорноморського флоту направило запрошення на адресу керівництва Міністерства оборони Росії, головного командування ВМФ, керівників регіонів, які шефствують над кораблями і частинами ЧФ. Крім параду і військово-спортивного свята, в Севастополі заплановано ще низку заходів.