Затулін постукав по м`ячику і вилетів до Москви (додані фото)

Перший заступник голови Комітету Державної думи Росії у справах СНД і зв`язків зі співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН вилетів із Сімферополя до Москви.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила телефоном співробітниця московської приймальні Інституту країн СНД.

«Костянтин Федорович зателефонував, сказав, що вже вилетів», - повідомила співробітниця приймальні. При цьому вона не змогла уточнити, хто купив квиток К.ЗАТУЛІНУ.

Як стало відомо УНІАН, перебуваючи на території аеропорту «Сімферополя», російський депутат намагався грати в теніс. Правда, через деякий час правоохоронці попросили його повернутися до VIP-залу.

Квиток К.ЗАТУЛІНУ куплено за рахунок МЗС України, заявив представник Генконсульства РФ у Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Комітету Держдуми Росії у справах СНД К.ЗАТУЛІН був затриманий в аеропорту Сімферополя увечері 24 липня.

К.ЗАТУЛІН разом із групою депутатів, журналістів прилетів до Сімферополя чартерним рейсом на тенісний турнір, який традиційно проводиться в Севастополі напередодні Дня ВМФ Росії.

Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в’їзду на територію України депутата і порушила щодо нього кримінальну справу, поінформувало УНІАН джерело в СБУ.

СБУ порушила кримінальну справу за статтями 14 і 294 Кримінального кодексу України за фактом отримання інформації, що К.ЗАТУЛІН і представник Інституту країн СНД Кирило ФРОЛОВ намагалися дестабілізувати ситуацію під час святкування 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі. При цьому, за словами джерела, вони хотіли залучити до цього прихильників Союзу православних.

Директор української філії Інституту країн СНД Володимир КОРНИЛОВ пов’язує затримання К.ЗАТУЛІНА з навчаннями «Сі Бриз-2008».

К.ЗАТУЛІНУ заборонено в’їжджати в Україну протягом одного року.

***К.ЗАТУЛІНА вже двічі оголошували персоною нон-грата в Україні - у 1996 і 2006 роках.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН