Симоненко сердечно дякує Грачу за кримське антиНАТО (телеграма)

Як повідомляв УНІАН, 24 липня учасники акції протесту проти проведення навчань «Сі Бриз-2008» в районі кримського озера Донузлав оточили й на якийсь час «захопили» три БТР (фото)

За даними КПУ, сталася сутичка між комуністами і морською піхотою. «Десантники ВМС України відкрили стрілянину в повітря і кидали вибухові пакети в людей. Один з молодих комуністів внаслідок цього одержав опік ноги. Народному депутату України Леонідові ГРАЧУ зламали палець», – сказано в повідомленні кримських комуністів.

«Жалюгідна висадка десанта на західному березі Криму не вдалася, тому що ми їх зустріли там, як у Сталінградському «казані» - недоброзичливим настроєм, вимогою покинути цю територію», - сказав Л.ГРАЧ.

Водночас начальник об`єднаного прес-центру міжнародних навчань «Сі Бриз-2008», капітан першого рангу Микола НЕДОГИБЧЕНКО в коментарі УНІАН спростував слова Л.ГРАЧА про те, що комуністи зірвали висадку десанта під час навчань. «Висадка пройшла вчасно, проведення миротворчої операції здійснювалося згідно з планом», - зазначив начальник об`єднаного прес-центру міжнародних навчань «Сі Бриз-2008».